Shrek Terzo stasera su Italia 1: trama e cast di doppiatori del film di animazione

Stasera, 3 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Shrek terzo. Il film d'animazione del 2007 è stato diretto da Raman Hui e Chris Miller: Il nuovo capitolo della saga è stato scritto da Jeffrey Price, Peter S. Seaman, Chris Miller e Aron Warner. Trama, cast di doppiatori, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Un'immagine del film Shrek Terzo (2007)

Shrek terzo: Trama

Shrek e Fiona si trovano costretti loro malgrado a regnare su Far, Far Away. Per poter tornare nella loro palude, dovranno ritrovare l'erede al trono. Mentre Shrek, Ciuchino e il Gatto con gli stivali partono in missione di ricerca, Fiona si troverà a fronteggiare un colpo di stato intentato dal Principe Azzurro.

Il gatto con gli stivali in una scena del film Shrek Terzo

Shrek terzo: Curiosità

Shrek Terzo è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 31 Agosto 2007 distribuito da Universal Pictures.

Il film è stato presentato in anteprima a Los Angeles il 6 maggio 2007.

Il regista Chris Miller, voce di Specchio Magico e di Geppetto nel primo Shrek, in questa pellicola da la sua voce a Burattinaio.

Justin Timberlake ha doppiato il personaggio di Arthur "Artie" Pendragon

La saga cinematografica d'animazione prodotta dalla DreamWorks Animation comprende: Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek Terzo (2007), Shrek e vissero felici e contenti (2010) e Shrek 5, la cui produzione è stata confermata Il 4 aprile 2023.

Un'immagine del film d'animazione Shrek Terzo

Shrek terzo: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Shrek terzo.

Un'immagine del film Shrek Terzo - 2007

Shrek terzo: Doppiatori italiani