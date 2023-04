Shrek 5 in sviluppo, Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz in trattative per tornare nel cast vocale

Dopo anni di voci e false partenze, Shrek 5 è ora ufficialmente in fase di sviluppo e le star che compongono il cast originale, Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy,sono entrate in trattative per fare ritorno.

Il primo Shrek è uscito nel 2001, dando il via a un franchise animato di enorme successo che ora include quattro lungometraggi e diversi spin-off, tra cui il recente Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, campione d'incassi al botteghino. Lo Shrek di Mike Myers è apparso per l'ultima volta sul grande schermo in Shrek e vissero felici e contenti del 2010, ma un quinto capitolo non è mai stato realizzato, almeno finora.

Shrek e l'amata Fiona nel film Shrek e vissero felici e contenti

In una recente intervista con Variety, tuttavia, il fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri, che è anche un partner creativo di DreamWorks Animation, ha confermato che Shrek 5 è ora in fase di sviluppo Myers, Diaz e Murphy sono entrati in trattative per tornare nei panni di Shrek, Fiona, e Ciuchino. Ecco le sue parole:

"Non è così diverso dal processo che abbiamo affrontato con Super Mario Bros, in cui identifichi gli elementi fondamentali che il pubblico ha amato e fai del tuo meglio per onorarli. E poi sei al lavoro per costruire nuovi elementi della storia e nuovi personaggi. Il cast originale ne è una parte enorme, perciò sono in corso le trattative e c'è un enorme entusiasmo da parte degli attori per tornare".

Shrek 20 anni dopo: e vissero per sempre orrendi e contenti

In precedenza, Eddie Murphy ha espresso il desiderio di fare ritorno in Shrek 5 e magari di avere un film su Ciuchino: "Se mai venissero da me con un altro Shrek, accetterei in un lampo. Adoro Ciuchino. Hanno fatto quei film sul Gatto con gli stivali, ma avrebbero dovuto fare un film su Ciuchino! Ciuchino è più divertente del Gatto con gli stivali. Perché... voglio dire, adoro il Gatto con gli stivali, ma non è più divertente di Ciuchino."_