Shrek e vissero felici e contenti: stasera su Italia 1: trama e cast di doppiatori del film di animazione

Stasera, 10 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Shrek e vissero felici e contenti. Il film d'animazione del 2010 è stato diretto da Mike Mitchell. Il nuovo capitolo della saga è stato scritto da Josh Klausner e Darren Lemke. La colonna sonora è opera di Harry Gregson-Williams. Trama, cast di doppiatori, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Un incredibile Gatto con gli Stivali dal film Shrek e vissero felici e contenti

Shrek e vissero felici e contenti: Trama

Dopo aver sfidato un terribile drago, salvato una bella principessa e preso le redini del regno dei suoceri, cosa può fare ancora un orco? Beh, Shrek può perfino diventare un ottimo uomo di casa e, invece di spaventare gli abitanti del villaggio come una volta, autografargli i forconi.

Cosa è successo al ruggito di quest'orco? Colmo di nostalgia verso i giorni in cui si sentiva un "vero orco", Shrek stringe un patto con il nano Tremotino, ma finisce per ritrovarsi in una folle versione alternativa di Molto Molto Lontano, dove gli orchi vengono cacciati, Tremotino è re e Shrek e Fiona non si sono mai incontrati. Ora tocca a Shrek disfare tutto quello che ha dovuto combinare per salvare i suoi amici, riprendere il potere e riconquistare il suo unico vero amore.

Shrek e l'amata Fiona nel film Shrek e vissero felici e contenti

Shrek e vissero felici e contenti: Curiosità

Shrek e vissero felici e contenti è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 25 Agosto 2010 graziie a Universal Pictures; la data di uscita originale è il 21 Maggio 2010 negli Stati Uniti.

Il film è il quarto capitolo della serie cinematografica Shrek, sequel di Shrek terzo

La saga cinematografica d'animazione prodotta dalla DreamWorks Animation comprende: Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek Terzo (2007), Shrek e vissero felici e contenti (2010) e Shrek 5, la cui produzione è stata confermata Il 4 aprile 2023.

Il budget del film si aggira attorno ai 165 milioni di dollari, ha incassato: in Italia 17.0 milioni di Euro. Negli USA 238.7 milioni di dollari. Incassi internazionali: 752.6 milioni di dollari

Un'immagine di Shrek e del Gatto con gli Stivali dal film Shrek e vissero felici e contenti

Shrek e vissero felici e contenti: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Shrek e vissero felici e contenti.

Un perplesso Shrek in compagnia di Ciuchino nel film Shrek e vissero felici e contenti

Shrek e vissero felici e contenti: Doppiatori italiani