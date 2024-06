Shrek: ecco il dettaglio disturbante che in pochi avevano notato

Il cosiddetto detective cinematografico Ivan Mars ha riportato alla luce un dettaglio sinistro di Shrek, il classico dell'animazione Dreamworks d'inizio anni 2000, che racconta l'avvincente storia di un orco verde, scontroso e solitario che s'innamora della principessa Fiona. La lavorazione del quinto film della saga è attualmente in corso ma la passione dei fan non guarda soltanto avanti.

Mars ha sottolineato online un particolare che oltre ai fan non aveva notato nessuno prima d'ora e che riguarda Mamma Orsa di Riccioli d'Oro e i tre orsi. In una sequenza di Shrek, tutti e tre gli orsi sono in una gabbia, dopo essere stati catturati dai soldati di Lord Farquaad. In una sequenza successiva, Papà Orso e Orsetto sembrano tristi mentre si abbracciano fuori dalla casa di Shrek.

Il destino di Mamma Orsa

Diverse sequenze dopo vengono mostrate le stanze di Lord Farquaad e sul pavimento della camera c'è un tappeto che somiglia proprio a Mamma Orsa, con suo caratteristico fiocco. Sebbene i fan accaniti di Shrek fossero già a conoscenza di questo dettaglio, diversi spettatori l'hanno potuto scoprire grazie alle clip diventate virali, che hanno ricordato il macabro umorismo insito nel film. Stasera, sabato 1° giugno alle ore 21.20 su Italia 1, andrà in onda Shrek e vissero felici e contenti, quarto capitolo del franchise.

Fiona e Shrek in una romantica scena

La rivelazione ha scioccato parecchi fan, con diversi commenti tra humor nero e shock:"Immagina sapere che tua madre è il tappeto della camera da letto di qualcuno" oppure utenti che affermano di non poter più dormire dopo aver scoperto questo dettaglio:"Oggi ho scoperto che la Mamma Orso di Riccioli d'Oro in Shrek è morta, e penso che questo pensiero vivrà per sempre nella mia mente".

Il primo film di Shrek uscì nelle sale nel 2001 e racconta la storia dell'orco Shrek, che insieme al suo nuovo amico Ciuchino cerca di salvare la principessa Fiona per tentare di riconquistare la proprietà della propria palude invasa dalle creature delle fiabe, osteggiate dal malvagio Lord Farquaad.