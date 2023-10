Shrek: Il cofanetto Blu-ray “La storia completa” è su Amazon a un prezzo stracciato

Nella storia dell'animazione esistono alcuni momenti centrali e focali che ne hanno determinato l'evoluzione, sia in termini formali che linguistici. La stessa esistenza di Shrek non può non essere menzionata in un discorso del genere, prendendo in considerazione non soltanto il successo di questa saga cinematografica, ma anche il suo impatto sull'immaginario animato e oltre, ancora oggi duraturo. I modelli e le trovate narrative sfruttate e sviluppate da queste pellicole pure adesso fanno da scuola a tantissimi nuovi creativi, intenzionati a farsi valere nel mondo dell'animazione contemporanea, con l'idea di cambiare qualcosa.

E se vi dicessimo che il cofanetto Blu-ray "La storia completa" di Shrek è attualmente in offerta su Amazon? Avete capito bene, sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo quanto articolo, a 29,99€, con uno sconto del 39% sul prezzo segnato in precedenza (48,90€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto a raccogliere qualche informazione in più sul prodotto, non vi resta che passare dal box che trovate qui sotto.

Un cofanetto di Shrek imperdibile per tutti gli appassionati

Quale occasione migliore per recuperare, o rivedere e collezionare una saga cinematografica come quella di Shrek? Sullo stesso Amazon questo cofanetto viene così descritto: "Non avete mai incontrato un eroe come Shrek, il tenero orco che ha conquistato tutto il mondo con... la più bella favola mai raccontata! Questo imperdibile confanetto da collezione contiene l'intera saga, con i 4 acclamati film che lo hanno reso così amato dal pubblico: Shrek, Shrek 2, Shrek Terzo e Shrek e vissero felicci e contenti".

Shrek: i fan possono prenotare su Airbnb la casa dell'orco nella palude

Affrettatevi, dunque, a recuperarlo, sia che siate appassionati storici, che nuovi curiosi. L'obiettivo di questa raccolta di 4 dischi è quello di portare in casa vostra la magia di una storia che sa come divertire ed emozionare. Non soltanto una chance di acquisto ghiotta, quindi, ma in alternativa anche un'idea regalo sia per i grandi che per i più piccoli, in relazione a un'occasione speciale.