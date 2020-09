Shortcut, il film italiano scala la classifica del Box Office USA

Shortcut, il nuovo film horror diretto da Alessio Liguori, registra oltre 300.000 dollari di incasso al Box Office USA durante il suo primo weekend di uscita nei cinema degli Stati Uniti e diventa quindi l'unico film italiano presente nella prestigiosa classifica.

Ottimo esordio oltreoceano per Shortcut, l'ultimo film diretto da Alessio Liguori che, nel suo primo weekend di uscita nei cinema statunitensi, si è piazzato al settimo posto della classifica relativa ai maggiori incassi al botteghino a stelle e strisce. Un debutto di tutto rispetto che lo rende l'unico film italiano presente nella prestigiosa top ten, dietro soltanto a film ben più noti come Tenet, The New Mutants, Il Giorno Sbagliato, Star Wars: L'Impero colpisce ancora, Infidel e The Broken Hearts Gallery.

Mentre negli Stati Uniti la riapertura delle sale prosegue in maniera graduale, i cittadini americani si sono lasciati affascinare dal genere che caratterizza Shortcut: si tratta, infatti, di un film horror che, quando manca ormai un mese alla notte di Halloween, ha richiamato al cinema un gran numero di persone che hanno così potuto conoscere la storia di Nolan, Bess, Reggie, Queenie e Karl, un gruppo di tredicenni che si trovano in Italia per una vacanza studio insieme alle loro famiglie.

Shortcut: una scena

Il film di Alessio Liguori, attraverso ambientazioni noir e misteriose, ci mostra come i giovani protagonisti si ritrovano improvvisamente a dover diventare grandi per sopravvivere ad un'entità spaventosa che li attacca in piena notte mentre rientrano da quella che sembrava una tranquilla gita fuori porta. Già in passato, il regista italiano aveva portato sullo schermo opere capaci di unire elementi horror, thriller e sci-fi, basti pensare a Report 51 o al più recente In the Trap - Nella trappola. Questa volta, con Shortcut, disponibile in Italia On Demand dal 19 agosto, il regista alza ancora di più l'asticella e punta a far crescere ulteriormente i numeri registrati al Box Office a stelle e strisce, approfittando proprio dell'avvicinarsi della notte più spaventosa dell'anno.

Di seguito, la sinossi del suo nuovo film, scritto da Daniele Cosci: "Shortcut racconta la storia di Nolan, Bess, Reggie, Queenie e Karl (tutti di 13 anni) un gruppo di giovani adolescenti, in Italia in vacanza studio con le loro famiglie. Un giorno, decidono di uscire per una gita. È quasi buio, mentre stanno rientrando. L'autobus è guidato dal "vecchio" Josy. Tutto sembra andare liscio, fino a quando qualcosa di inaspettato lo costringe a deviare lungo una strada secondaria. Qui fanno il loro incontro con un'entità non identificata che gli sbarra il percorso. Sembra un uomo accovacciato, ma non lo è. Josy scende dall'autobus per spostarlo e continuare il viaggio, ma viene ucciso. A quel punto, i ragazzi, terrorizzati, rimangono soli e senza aiuto. Tutti gli smartphone si bloccano inspiegabilmente. Sono minacciati da questa creatura notturna che vive nell'oscurità e che vuole assorbire le loro energie vitali. Per i ragazzi è il momento di dire addio all'infanzia. Ora devono imparare a sopravvivere alla notte".