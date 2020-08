Shortcut, la recensione: La scorciatoia verso l’età adulta

Shortcut: una foto del film

Quando nuove realtà produttive fanno il loro ingresso nella scena cinematografica italiana non può che farci piacere e scriviamo la recensione di Shortcut felici di questo biglietto da visita con cui Mad Rocket Entertainment si presenta al pubblico italiano. Lo fa nel mondo dell'On Demand, disponibile su The Film Club, la piattaforma di Minerva Pictures e sulle principali piattaforme VOD, e in anteprima a #GIFFONI50 dove sarà presentato alla giuria delle sezioni Generator +16 e +18, perfette per accogliere l'avventura dei giovani protagonisti della storia.

Quell'autobus nel bosco

Shortcut: una scena del film

Shortcut, una produzione Play Entertainment di Simona Ferri, racconta, infatti, la storia di Nolan, Bess, Reggie, Queenie e Karl, un gruppo di amici di ritorno da scuola a bordo di un autobus rosso e dal sapore vintage guidato da Jo. Sulla via del ritorno e mentre attraversano una zona isolata, si imbattono in un ostacolo che costringe l'anziano autista a una deviazione per prendere la scorciatoia del titolo, che li porta faccia a faccia con il pericolo, rappresentato in prima istanza da Pedro Minghella, un pazzo evaso di prigione che cerca di far perdere le proprie tracce, e con un essere misterioso di cui nessuno conosce l'esistenza, che li costringe i cinque ragazzi a unire le loro forze per superare indenni la notte.

Da In the Trap a Shortcut, l'ambizione di Mad Rocket Entertainment

Dritto alla meta

Shortcut: una sequenza del film

Se lo spunto è intrigante, lo sviluppo dello script di Daniele Cosci è efficace e va dritto alla meta senza perdere tempo in situazioni accessorie e senza diluire la tensione più del dovuto. Una scelta apprezzabile che rende Shortcut una macchina di tensione perfetta e decisamente più performante dell'autobus retrò su cui si muovono i suoi protagonisti, ma è ugualmente vero che ci sarebbe stato spazio per aggiungere qualche dettaglio in più per far conoscere meglio i cinque ragazzi protagonisti al pubblico, sfruttando ulteriormente l'espediente dei flashback presente nella storia.

La crescita, tra amicizia e coraggio

Shortcut: un'immagine del film

Un peccato veniale, perché i giovani interpreti di Shortcut riescono a tratteggiare i rispettivi personaggi con adeguata forza e simpatia, dando la sensazione di un gruppo di amici rodato e dalle dinamiche consolidate. Merito dei cinque ragazzi, ma anche dello script che rende naturali e credibili i dialoghi e le relazioni interpersonali, costruendo una base solida per raccontare il (breve e forzato) processo di crescita che sono costretti ad affrontare nel corso della notte che fa da sfondo al film, con una importante enfasi sui concetti di amicizia e coraggio.

Shortcut: una foto dal set del film

Un'avventura dal sapore fantasy che il regista Alessio Liguori mette in scena con sicurezza, sia nel sostenere la fluidità del racconto, sia nella costruzione visiva, con un'attenzione alla profondità di campo e l'impatto della messa in scena. In questo ultimo aspetto è ben coadiuvato dal direttore della fotografia Luca Santagostino, dal lavoro accorto sulle scenografie e sugli effetti curati da Makinarium.