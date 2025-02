Shōgun: Hiroyuki Sanada e i creatori anticipano nuovi dettagli sulla seconda stagione

Nonostante Toranaga non possa controllare il vento, l'attore che lo interpreta, Hiroyuki Sanada, sembra avere una visione chiara di cosa attenderà il pubblico nella seconda stagione di Shōgun.

In una chiacchierata con Deadline, insieme ai creatori della serie, Rachel Kondo e Justin Marks, nel backstage dei Critics' Choice Awards - dove la serie ha ottenuto ben quattro premi - Sanada, che quella sera è stato premiato come miglior attore in una serie drammatica, ha condiviso le sue aspettative per il futuro dello show.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Shōgun

"Nella prima stagione, Toranaga non è ancora diventato shōgun. Mi piacerebbe molto vederlo emergere come il vero leader del Giappone. Questo è ciò che spero per la seconda stagione", ha dichiarato Sanada.

Locandina di Shōgun

Confermata per una seconda e terza stagione, ma senza una data di uscita definita, Marks ha rivelato ciò che il pubblico può aspettarsi. "Siamo appena usciti dalla sala degli sceneggiatori e abbiamo concluso i dieci episodi. Ora abbiamo anche il nostro finale. Questo ci consente di iniziare a pianificare le riprese. Siamo molto entusiasti del percorso che ci aspetta", ha spiegato.

"Credo che una delle cose più eccitanti sia che il pubblico rimarrà sorpreso da alcune grandi idee che si sveleranno già nel primo episodio della seconda stagione. Partiremo da lì e vedremo dove ci porteranno le storie future. Siamo davvero entusiasti, soprattutto per Hiroyuki Sanada", ha aggiunto Marks.

Shogun: un'immagine della serie

La serie, ispirata al celebre romanzo omonimo di James Clavell del 1975 e ambientata nel Giappone feudale del 1600, narra le battaglie di Lord Yoshii Toranaga contro i suoi rivali all'interno del Consiglio dei Reggenti. I suoi piani di conquista e potere incontrano ostacoli con l'arrivo di John Blackthorne (Cosmo Jarvis), un pilota inglese naufragato che afferma di possedere segreti in grado di ribaltare le sorti in favore di Toranaga. I due uomini si incontrano attraverso la traduttrice Toda Mariko (Anna Sawai), una nobildonna caduta in disgrazia, determinata a dimostrare la sua lealtà e il suo acume strategico.