Shōgun: le stagioni 2 e 3 sono in fase di sviluppo

Shōgun dovrebbe tornare sugli schermi con le stagioni 2 e 3: FX sta infatti lavorando con gli eredi di James Clavell per poter sviluppare due nuovi capitoli della serie, disponibile in Italia su Disney+.

Il rinnovo era nell'aria da tempo e pochi giorni fa Hiroyuki Sanada aveva stretto un accordo con la produzione, confermando quindi la sua disponibilità a interpretare nuovamente Lord Yoshii Toranaga.

Il ritorno sugli schermi

Nel team delle prossime stagioni di Shōgun ci saranno nuovamente i co-creatori, produttori e sceneggiatori Justin Marks e Rachel Kondo, mentre Michaela Clavell sarà coinvolta ancora come produttrice esecutiva.

Per ora il via libera al lavoro sulle nuove puntate non è stato ufficializzato ed è presto per poter sapere quando il cast e la troupe saranno impegnati sul set.

Secondo le fonti di Deadline, tuttavia, il lavoro degli autori prenderà il via in estate.

Shogun: un'immagine della serie

Attualmente FX non ha nemmeno svelato se gli episodi saranno tratti da altri libri della saga scritta da Clavell o se saranno legati all'universo di Shōgun.

La serie, dopo la conferma del rinnovo, non potrà quindi essere in corsa agli Emmy nella categoria dedicata alla miniserie, venendo spostata tra le migliori serie drammatiche.

Lo show era riuscito a ottenere 9 milioni di visualizzazioni in soli 6 giorni grazie alla presenza su Hulu, Disney+ e Star+.

Cosa racconta la serie

Gli eventi raccontati nelle puntate si svolgono in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo.

Sanada interpreta il ruolo di Lord Yoshii Toranaga, che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi.