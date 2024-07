Shōgun: finalmente le prime anticipazioni sulla seconda stagione

Dopo il rinnovo per le Stagioni 2 e 3 da parte di FX e Disney+, scopriamo i primi dettagli di come proseguirà la storia

Con grande sorpresa di tutti, qualche mese fa, FX ha rinnovato Shōgun per una seconda e terza stagione, nonostante tutto il materiale di partenza fosse stato adattato interamente nella prima.

Oggi, dopo il successo mondiale e le recenti nomination agli Emmy Awards, il boss di FX ha offerto i primi entusiasmanti aggiornamenti in merito alla produzione delle nuove stagioni, che proseguiranno in maniera originale la storia del romanzo di James Clavell.

Secondo John Landgraf, amministratore delegato di FX, la seconda stagione di Shōgun entrerà presumibilmente in produzione all'inizio del 2025. Su queste pagine potete leggere la recensione della prima stagione.

Shogun: un'immagine della serie

Il direttore del network ha parlato del prosieguo per il suo amato show sui samurai durante un'intervista con Variety. Forte della miriade di nomination agli Emmy ottenute da Shōgun e The Bear, ha promesso che il team dietro la serie, composto da Justin Marks e Rachel Kondo, è già al lavoro.

Landgraf ha spiegato di aver chiamato per congratularsi con il duo per la lunga lista di nomination dello show - tra cui miglior serie drammatica, sceneggiatura per una serie drammatica, regia per una serie drammatica e altro ancora - e che erano appena usciti dalla writer's room.

"Speriamo di poter entrare in produzione relativamente all'inizio del prossimo anno", ha risposto quando gli è stato chiesto delle tempistiche sull'arrivo della seconda stagione di Shōgun. "Ma sarà un periodo di produzione lungo. Penso che tra i giorni di riprese principali e quelli della seconda unità, lo show abbia impiegato tra i 180 e i 190 giorni o di più, potrebbero essere stati quasi 200".

Shōgun, Hiroyuki Sanada: "Se non avessero ingaggiato attori giapponesi non avrei accettato"

Ciò significa che anche se la seconda stagione di Shōgun non dovesse arrivare immediatamente, FX si sta almeno muovendo per riprendere la storia da dove è stata interrotta il più rapidamente possibile. Probabilmente ne sapremo di più su come continuerà la serie man mano che si avvicinerà la data di inizio delle riprese, prevista per l'inizio del 2025.