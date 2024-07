The Bear batte il record di serie comica con 23 nomination agli Emmy

The Bear ha battuto un record con le sue 23 nomination agli Emmy per la stagione 2. La serie di FX detiene ora il maggior numero di nomination per una serie comica per la sua seconda stagione. Il record precedente era quello di 30 Rock con 22 nomination, detenuto dalla serie della NBC dal 2009.

The Bear ha ricevuto un'altra nomination per miglior serie tv commedia e i protagonisti della serie, Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, hanno ottenuto nuovamente delle nomination come migliori attori protagonisti. "Pesci" è stato l'episodio di punta della stagione, con tre nomination come guest star per Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk e Jon Bernthal, oltre a una nomination per la regia del creatore dello show Christopher Storer. L'episodio ha ottenuto anche diverse nomination per la parte creativa.

Anche l'episodio 4, intitolato "Melata", è stato molto apprezzato, con una nomination come miglior attore non protagonista per Lionel Boyce, protagonista dell'episodio che segue il suo personaggio Marcus mentre si allena per diventare pasticcere. L'episodio ha ottenuto una nomination anche per l'attore ospite Will Poulter e per il regista Ramy Youssef.

The Bear, nella terza stagione una guest star da Oppenheimer: ecco com'è stata coinvolta

Le nomination di The Bear

Ecco l'elenco delle principali nomination per la seconda stagione di The Bear alla 76ª edizione degli Emmy Awards:

Miglior serie tv commedia

Miglior attore protagonista in una serie commedia (Jeremy Allen White)

Miglior attrice protagonista in una serie commedia (Ayo Edebiri)

Miglior attore non protagonista in una serie commedia (Ebon Moss-Bachrach; Lionel Boyce)

Miglior attrice non protagonista in una serie commedia (Liza Colon-Zayas)

Miglior attrice guest star in una serie commedia (Olivia Colman; Jamie Lee Curtis)

Miglior attore guest star in una serie commedia (Jon Bernthal; Bob Odenkirk; Will Poulter)

Di seguito il resto delle nomation: