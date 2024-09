Shogun: dopo il trionfo agli Emmy, a che punto è la seconda stagione?

La clamorosa vittoria agli Emmy non fa che aumenterà a dismisura l'attesa per l'arrivo dei nuovi episodi dello show

Il successo di Shogun agli ultimi Emmy Awards ha confermato l'accoglienza travolgente della prima stagione da parte del pubblico. John Landgraf, capo di FX, ha dichiarato che la seconda stagione avrà il suo bel da fare per ripagare le aspettative e si avventurerà oltre la trama del romanzo.

Il produttore ha dichiarato a Deadline che la seconda stagione di Shogun è in fase di sviluppo. Le importanti vittorie dello show agli Emmy Awards hanno garantito la possibilità di continuare la storia dopo l'adattamento completo del romanzo di James Clavell; Landgraf ha chiarito che attualmente stanno lavorando alle prime bozze della sceneggiatura.

"Stiamo andando avanti", ha confermato. "Le sceneggiature stanno arrivando, le bozze stanno arrivando, stiamo cercando di capire dove gireremo, se gireremo esattamente nello stesso modo e nello stesso luogo in cui abbiamo girato prima o se faremo qualche cambiamento". Landgraf ha inoltre anticipato che le dimensioni della produzione della seconda stagione richiedono anche location ambiziose per le riprese.

"Ho sempre voluto girare in Giappone", ha aggiunto, rispondendo al desiderio del protagonista Hiroyuki Sanada di girare Shōgun in luoghi storici. "Abbiamo cercato di capire come girare questa serie in Giappone. Abbiamo avuto difficoltà a far coincidere la location e la scala di ciò che siamo in grado di realizzare lì, unite alle ambizioni dello show. Purtroppo, il Giappone medievale, i castelli non sono più in circolazione nella loro forma precedente e francamente, se lo fossero, non si potrebbe comunque girare lì".

Quando gli è stato chiesto se ci sia l'intenzione di girare le prossime due stagioni di Shogun contemporaneamente o back-to-back, Landgraf ha lasciato intendere che non c'è ancora la certezza se ci sarà una terza stagione.

"Le stagioni 2 e 3 sono narrazioni separate", ha detto. "Fanno tutte parte di una narrazione continua con personaggi che evolvono, ma sono narrazioni separate. Non so se siamo certi che ci saranno tre stagioni, ma guardando davvero ai personaggi della storia che viene rappresentata qui, anche se in modo romanzato, ci sembra che tre sia il numero giusto di stagioni per renderle davvero giustizia". Sanada, recentemente premiato con l'Emmy, si è detto più ottimista sulle prospettive della terza stagione, affermando che c'è molto della ricca storia del Giappone da cui attingere.