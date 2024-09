Shogun, Hiroyuki Sanada celebra il suo Emmy: "Quando oriente e occidente lavorano insieme si fanno miracoli"

Hiroyuki Sanada ha portato a casa l'Emmy come miglior attore in una serie drammatica per la serie FX Shogun, che ha dominato la serata portandosi a casa ben 18 riconoscimenti; l'attore ha ringraziato il suo team e i colleghi del cast e della troupe durante il suo discorso di accettazione.

"Grazie mille. Oh, mio Dio. Sono più che onorato di essere qui con dei nominati straordinari", ha esordito Sanada nel suo discorso agli Emmy. "Grazie a FX, Disney e Hulu per aver creduto in me. E grazie alla mia squadra per avermi sempre sostenuto. E grazie a tutta la troupe e al cast di Shogun. Sono così orgoglioso di voi".

"È stato un progetto da sogno che ha messo insieme l'Oriente e l'Occidente, con tutto il rispetto", ha continuato Sanada. "Shogun mi ha insegnato che quando le persone lavorano insieme, possiamo fare miracoli. Possiamo creare insieme un futuro migliore. Grazie mille!".

Sanada è il secondo attore asiatico a vincere l'Emmy come attore protagonista di una serie drammatica. Ha battuto i colleghi candidati Idris Elba ("Hijack" di Apple TV+), Donald Glover ("Mr. and Mrs. Smith" di Amazon), Walton Goggins ("Fallout" di Amazon), Gary Oldman ("Slow Horses" di Apple TV+) e Dominic West ("The Crown" di Netflix).

Emmy Awards 2024: tutti i vincitori, Shogun da record con 18 premi, The Bear a quota 11 statuette

Per Sanada si tratta della prima nomination e vittoria agli Emmy come attore. Nel corso della serata ha portato a casa anche un secondo Emmy, quello per la miglior serie drammatica, in quanto, oltre a esserne stato il protagonista, era anche uno dei produttori dello show. Come detto, Shōgun ha ricevuto 25 nomination agli Emmy, diventando così la serie più nominata agli Emmy di quest'anno e ne ha vinti 18 in totale. Anche la co-protagonista di Sanada, Anna Sawai, ha vinto il premio come attrice protagonista di una serie drammatica.

La serie è basata sull'omonimo romanzo di James Clavell, a sua volta basato su fatti accaduti realmente. Sanada interpreta il ruolo di Lord Yoshii Toranaga, un membro del Consiglio dei Reggenti che deve lottare per la propria sopravvivenza quando le correnti politiche si rivoltano contro di lui.