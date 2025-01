Shogun domina ai Golden Globes 2025, i produttori: "Non abbiamo ancora finito"

Dopo il dominio ai Golden Globes del 2025 , vincendo il premio per la serie drammatica e tre premi per la recitazione, gli sceneggiatori di "Shogun" sono impegnati a lavorare sul futuro della serie.

Dopo il clamoroso successo ai Golden Globes 2025, dove Shogun ha trionfato come miglior serie drammatica e conquistato tre premi per la recitazione di altrettanti suoi interpreti (Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano), i produttori sono già al lavoro per la prossima stagione.

Il futuro della serie di Shogun

La serie, inizialmente concepita come una produzione limitata, è ora in corsa per diventare un progetto seriale a lungo termine. FX, galvanizzata dalle 18 vittorie agli Emmy 2024 (un record storico), ha aperto lo sviluppo di due stagioni aggiuntive. Rachel Kondo, co-creatrice dello show, ha dichiarato: "Non abbiamo ancora finito. Stiamo lavorando duramente e siamo determinati a portare avanti questa storia."

Una scena di Shogun

Il marito e co-creatore Justin Marks, che ha appena firmato un contratto globale con FX Productions, ha confermato il focus sui nuovi episodi: "Il lavoro è in corso, e con la fine della writers' room in vista, stiamo gettando le basi per un viaggio ancora più epico." La star Hiroyuki Sanada, che interpreta Lord Yoshii Toranaga, ha già firmato per riprendere il suo ruolo nelle future stagioni. Sanada è stato una delle forze trainanti della serie, portandola a essere non solo un successo di critica, ma anche una produzione amata dal pubblico globale.

Shogun, una riflessione sul finale: vivere e morire nel vento

Basata sul celebre romanzo di James Clavell, Shōgunha già ridefinito il genere delle epiche storiche, fondendo dramma, cultura giapponese e intrighi politici. Ora, con due stagioni in sviluppo e il sostegno dell'eredità di Clavell, il team creativo si prepara a esplorare nuove narrazioni in un mondo che ha catturato l'immaginazione di milioni di spettatori.

FX non ha ancora formalizzato il rinnovo, ma considerando il clamore attorno alla serie, un annuncio sembra ormai una formalità.