Shōgun domina i Creative Arts Emmy 2024 con 15 vittorie, primo Emmy per Jamie Lee Curtis

La serie Shōgun, ambientata nel Giappone feudale, si porta a casa 17 statuette, mentre Jamie Lee Curtis festeggia il primo Emmy per The Bear.

La serie Shōgun ha dominato la cerimonia dei Creative Arts Emmys 2024 tenutasi presso il Peacock Theatre, a Los Angeles, portandosi a casa 15 vittorie a fronte di 25 candidature. Dominio di FX, che ha conquistato un totale di 27 premi contro i 17 di Netflix.

Amatissima dal pubblico di Disney+, dove la serie è disponibile in Italia, Shōgun, con la sua ambientazione nel Giappone feudale, ha ottenuto la vittoria praticamente in ogni categoria in cui è stata nominata, inclusi i premi per il miglior attore ospite in un dramma, andato a Nestor Carbonell, oltre a casting, fotografia, costumi, acconciature, trucco, trucco prostetico, montaggio, scenografia, montaggio e missaggio sonoro, performance acrobatiche ed effetti visivi.

Il successo di The Bear

The Bear 2: Jamie Lee Curtis nel sesto episodio

Sette vittorie per la seconda stagione della serie Disney+ The Bear, che ha fruttato il primo Emmy alla veterana Jamie Lee Curtis per il ritratto di Donna Berzatto. L'attrice ha dichiarato commossa: "Sono la ragazza più fortunata al mondo. È stato il picco della mia attività creativa, in questi ultimi due anni ho avuto queste incredibili opportunità quindi sono onorata e incredibilmente grata."

Anche Jon Bernthal ha celebrato il suo Emmy conquistato per il ruolo del figlio di Donna, Michael Berzatto. La serie ha vinto, inoltre, nelle categorie del miglior casting, fotografia e sonoro.

L'elenco dei vincitori