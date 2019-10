Shining: la versione integrale e una escape room a tema a Lucca Comics & Games 2019

Shining: Infinity presenterà la versione integrale e una speciale escape room a tema cinema a Lucca Comics & Games 2019. In occasione della manifestazione, Infinity, in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, presenta il capolavoro horror di Stanley Kubrick nella sua versione completa di 144 minuti, che include 24 minuti di scene inedite in italiano ed è disponibile per la prima volta anche in 4K.

Danny Lloyd in una scena di Shining

La Shining Extended Edition, che sarà proiettata giovedì 31 ottobre in occasione della notte di Halloween al Cinema Astra, arriva a 39 anni di distanza dall'uscita del film nelle sale americane e, per il doppiaggio italiano, Giancarlo Giannini torna a prestare la propria voce al personaggio di Jack Torrance.

Diretto e prodotto da Stanley Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson, Shining è basato sull'omonimo romanzo di Stephen King e vede il Premio Oscar Jack Nicholson vestire i panni dell'iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

Shining: benvenuti nel folle delirio dell'Overlook Hotel

Shining - Extended Edition è già disponibile su Infinity in 4K e sarà disponibile in modalità Premiere dal 1° novembre.

E per tutti gli appassionati di cinema, non è finita qui! Dal 30 ottobre al 3 novembre, il pubblico del Lucca Comics & Games potrà mettere alla prova la propria cultura cinematografica con una speciale escape room a tema cinema allestita da Infinity in Piazza San Giovanni. All'interno di una camera da letto verranno posizionati una serie di oggetti collegati ai grandi film disponibili su Infinity. Per poter uscire, bisognerà indovinarli tutti!

Shining - Extended Edition sarà al cinema il 21 e 22 ottobre.