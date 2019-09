Shining: il film di Stanley Kubrick in versione integrale al cinema il 21 e 22 ottobre

Shining torna al cinema in versione integrale: il capolavoro horror di Stanley Kubrick sarà in sala il 21 e 22 ottobre, come ha annunciato Warner Bros. Entertainment Italia. La stessa versione con scene inedite sarà anche disponibile in home video.

La Shining Extended Edition arriva a 39 anni di distanza dall'arrivo del film nelle sale americane e riporterà un classico dell'orrore al cinema nella sua versione completa di 144 minuti. L'edizione include 24 minuti di scene inedite, e, per la gioia di tutti i fan del film, sarà sempre Giancarlo Giannini a prestare la propria voce, per il doppiaggio italiano, al personaggio di Jack Torrance. A partire dal 1º ottobre Shining Extended Edition sarà disponibile in un prezioso cofanetto home video contenente i due dischi, 4K UHD + Blu-Ray™, e, dal 24 ottobre, nella versione 4K UHD con packaging standard. Una pietra miliare della storia del cinema che dal 1° ottobre sarà disponibile anche per l'acquisto ed il noleggio in digitale su Infinity, SKY Primafila, Apple TV App, Google Play, Chili, Timvision e tutti i principali online store.

E non solo Shining: il 21 ed il 22 ottobre gli spettatori potranno vedere in anteprima un contenuto speciale di Doctor Sleep, il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel in Shining, con protagonista Ewan McGregor (e al cinema dal 31 ottobre).

Il regista Stanley Kubrick, Jack Nicholson e Shelley Duvall sul set di Shining

Shining nel 1980 è stato diretto e prodotto da Stanley Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Il film è basato sull'omonimo romanzo di Stephen King, e vede il Premio Oscar Jack Nicholson vestire i panni dell'iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

La rimasterizzazione in 4K è stata realizzata usando una nuova scansione in 4K del negativo originale in 35mm al Warner Bros. Motion Picture Imaging. Il regista Steven Spielberg e l'ex assistente personale di Stanley Kubrick, Leon Vitali, hanno lavorato a stretto contatto con il team della Warner Bros. durante il processo di mastering. Il 17 maggio la versione restaurata in 4K è stata presentata al Festival del Cinema di Cannes.