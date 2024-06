Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha assunto un avvocato: perché?

Nel mondo delle celebrità, poche storie riescono a catturare l'attenzione come quelle che coinvolgono i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt. Di recente, Shiloh Jolie-Pitt, ormai diciottenne, ha deciso di fare un passo significativo per distaccarsi da suo padre.

Shiloh Jolie-Pitt senza Pitt

Secondo fonti vicine alla famiglia, Shiloh ha presentato una richiesta legale per rimuovere "Pitt" dal suo cognome, diventando ufficialmente Shiloh Jolie. Questa decisione sembra riflettere una volontà di affermare la propria identità in modo indipendente, lontano dalle ombre delle complesse dinamiche familiari.

Brad Pitt e Angelina Jolie nel giorno del loro matrimonio, accanto ai figli

La mossa di Shiloh arriva in un momento di continua tensione tra i suoi genitori, con Angelina Jolie che ha parlato apertamente delle sue esperienze difficili durante il matrimonio con Brad Pitt. Mentre la battaglia legale tra i due attori continua, Shiloh ha deciso di assumere un avvocato proprio, finanziando personalmente il processo per il cambio del cognome. Questa scelta di indipendenza non è un caso isolato nella famiglia; anche altri fratelli abbiano optato per usare solo il cognome materno.

I fan di Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati testimoni delle numerose turbolenze che hanno segnato il percorso dei due attori dopo la separazione nel 2016. Le accuse e le controaccuse hanno alimentato una battaglia legale prolungata e dolorosa. Tuttavia, Shiloh e i suoi fratelli hanno trovato il modo di navigare attraverso queste acque tempestose con una dignità ammirevole. La decisione di Shiloh di rimuovere "Pitt" dal suo cognome potrebbe essere vista come un chiaro passo per mettersi il passato alle spalle.