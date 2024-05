Vivienne Jolie, la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie rinuncia al cognome del padre?

Vivienne, la figlia più piccola di Angelina Jolie e Brad Pitt, avrebbe deciso di togliere il cognome del padre e debuttare in una pièce teatrale soltanto con il cognome della madre, insieme alla quale lavorerà allo spettacolo. Vivienne Jolie è inclusa nel team di produzione del nuovo musical di Broadway The Outsiders.

Tuttavia, secondo l'opuscolo del magazine Playbill, il nome della ragazza è stato inserito come Vivienne Jolie e non come Vivienne Jolie-Pitt, com'erano conosciuti in precedenza tutti i figli dell'ex coppia di Hollywood. In realtà, non è stato chiarito il motivo di questa scelta, se si tratti di una questione permanente e legale o una semplice scelta professionale. Non è la prima volta che uno dei figli della coppia compie questo passo: lo scorso anno, Zahara, 19 anni, entrò nella confraternita della propria università con il nome Zahara Marley Jolie.

Rapporti tra padre e figli

Negli anni successivi al divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, dopo dodici anni di relazione e due di matrimonio, si sono susseguite parecchie voci riguardo al presunto rapporto teso tra l'attore e i propri figli. Pare che la decisione di avviare le pratiche del divorzio nasca da un incidente che sarebbe avvenuto su un volo privato dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016. Brad Pitt, secondo i documenti del tribunale, avrebbe afferrato al collo uno dei figli e ne avrebbe colpito un altro in faccia, oltre ad afferrare la moglie per la testa scuotendola.

Brad Pitt in una sequenza in treno nel film Bullet Train

Inoltre, Pitt avrebbe versato della birra addosso a Jolie e birra e vino rosso addosso ai bambini. Brad Pitt ha sempre negato con veemenza tali accuse e non è mai stato incriminato a seguito di un'indagine sulle accuse di abuso sul volo del settembre 2016. Anche Pax, un altro dei figli dell'ex coppia, in passato avrebbe attaccato il padre descrivendolo come "un essere umano orribile". In base a quanto dichiarato dagli avvocati di Jolie, ci sarebbero stati episodi di violenza ben prima di quanto accaduto in aereo ma è soltanto in quell'occasione, che per la prima volta, Pitt avrebbe rivolto gli abusi fisici nei confronti anche dei figli.