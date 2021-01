Shia LaBeouf: Vanessa Kirby si schiera "Dalla parte di chi subisce abusi"

Dopo le accuse rivolte a Shia LaBeouf, Vanessa Kirby ha scelto di non commentare nello specifico le vicissitudini della sua co-star in Pieces of a Woman, schierandosi però dalla parte delle vittime di abusi.

Questa settimana Netflix accoglierà nel suo catalogo streaming Pieces of a Woman, il film diretto da Kornél Mundruczó che vede protagonista la coppia composta da Vanessa Kirby e Shia LaBeouf. L'attrice britannica, reduce dal trionfo a Venezia come miglior attrice proprio per la pellicola drammatica, ha recentemente parlato del tema delle violenze, dichiarando con fermezza di essere "con tutti i sopravvissuti agli abusi". Le sue parole arrivano poco tempo dopo che la sua co-star, LaBeouf, è stato invece accusato dalla sua ex compagna, la cantautrice britannica Fka Twigs, la quale ha infatti intentato una causa contro l'attore per "abusi sessuali, aggressione e procurato disagio emotivo".

"Sono con tutti i sopravvissuti agli abusi e rispetto il coraggio di chiunque dica la propria verità. Per quanto riguarda le notizie recenti, non posso commentare un caso legale in corso", ha detto Kirby al Sunday Times in una recente intervista. Ricordiamo che, in seguito alle accuse ricevute, Shia LaBeouf si è parzialmente scusato, ammettendo le proprie colpe ma sottolineando anche che parte di tali accuse non sarebbero vere. L'attore ha comunque detto di dovere alle donne "l'opportunità di esprimere pubblicamente le loro dichiarazioni e accettare la responsabilità per le cose che ho fatto".

"Non ho scuse per il mio alcolismo o la mia aggressività, solo razionalizzazioni", ha detto LaBeouf. "Sono stato violento con me stesso e con tutti quelli che mi circondavano per anni. Mi vergogno di questo e mi dispiace per coloro che ho ferito. Non c'è davvero nient'altro che posso dire". La scorsa settimana, l'avvocato di LaBeouf ha detto a Variety che il suo cliente stava cercando "cure ospedaliere a lungo termine" per affrontare il suo problema. "Shia ha bisogno di aiuto e lo sa", ha quindi affermato Shawn Holley, un celebre avvocato che in passato ha fatto parte della squadra di difesa di OJ Simpson. Vanessa Kirby è l'ultima di una serie di ex colleghi di LaBeouf, tra cui anche la regista di Honey Boy Alma Har'el e la cantante Sia, a stare con FKA Twigs in questa triste vicenda.