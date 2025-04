Fantastici 4: Gli Inizi, ecco quale personaggio importante per la Fase 6 sarà nel film

La Fase 6 dei Marvel Studios, dopo il nuovo trailer de I Fantastici 4: Gli Inizi, prevede l'arrivo di un supereroe che stabilirà un nuovo precedente per un individuo dotato di poteri sul grande schermo del Marvel Cinematic Universe. Con cinque squadre di supereroi riunite nella prossima Fase, l'MCU sarà presto affollato di eroi, vecchi e nuovi, che condivideranno i riflettori.

Attualmente prevista per sei film, la Fase 6 non solo culminerà in un grande crossover con i due film digli Avengers, ma introdurrà anche ai fan ad alcuni volti nuovi e molto amati dell'universo Marvel dei fumetti.

Fantastici 4: Gli Inizi, Sue Storm incinta per la prima volta nell'MCU

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Come confermato per la prima volta dal trailer dei Fantastici 4: Gli Inizi, mostrato alla presentazione del CinemaCon della Marvel il 4 aprile, la Sue Storm di Vanessa Kirby. ovvero la Donna Invisibile, trascorrerà una parte della storia incinta.

Lo stato di gravidanza di Sue è stato accennato durante una breve scena del nuovo trailer rilasciato dalla Marvel qualche giorno fa. Nella scena vediamo Johnny Storm (Joseph Quinn)che rimprovera la sorella maggiore per il suo ritardo, sottolineando il doppio senso del termine.

All'inizio, Sue ipotizza con preoccupazione che Johnny sapesse in qualche modo che era in ritardo per le mestruazioni, finché non capisce che la Torcia Umana si riferiva ai loro programmi per la cena.

Presumibilmente, il segreto di Sue e Reed diventerà di dominio pubblico al Baxter Building nel corso del film. E sia che Sue sia incinta di Franklin o di Valeria (i due figli della coppia nei fumetti), sembra abbastanza probabile che un bambino nasca prima dei titoli di coda e che sia presente in tutta la Fase 6 (che includerà Avengers: Doomsday e Secret Wars, due progetti in cui è stato confermato il ritorno dei Fantastici Quattro).

The Crown: una foto dell'attrice Vanessa Kirby

Sue Storm incinta è una svolta di trama storica per il Marvel Cinematic Universe. Questo perché sarà la prima donna supereroe del franchise ad essere incinta in un film.

I fan ricorderanno sicuramente che Wanda Maximoff ha avuto una gravidanza comicamente accelerata in WandaVision, ma la nascita di Tommy e Billy è avvenuta in uno show televisivo e non in un film. I gemelli erano anche una manifestazione dell'Esa magica di Wanda e non potevano esistere al di fuori di essa.

Un altro punto fermo del MCU, riguarda Natasha Romanoff. La Vedova Nera si è vista tragicamente sottrarre dalla Stanza Rossa ogni futura maternità. Nat ha confidato a Bruce Banner che tutte le Vedove Nere vengono sterilizzate come parte del loro addestramento, poiché un bambino è l'unica cosa che potrebbe essere più importante di una missione.