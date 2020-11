Sherlock Holmes: Gioco di ombre, stasera su Italia 1 Robert Downey Jr. è ancora il geniale investigatore

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Sherlock Holmes: Gioco di ombre, sequel del film del 2009, che vede Robert Downey Jr. e Jude Law ancora nei panni dei due geniali investigatori.

Stasera su Italia 1, alle 21:20, Robert Downey Jr. è ancora il geniale investigatore in Sherlock Holmes: Gioco di ombre, film del 2011 diretto da Guy Ritchie, sequel di Sherlock Holmes, uscito nel 2009.

Quando il Principe d'Austria viene trovato morto, tutte le prove raccolte indicano come causa della morte il suicidio. Eppure Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) deduce che il Principe è stato vittima di un omicidio, crimine che è soltanto il primo pezzo di un puzzle ben più grande e sinistro messo a punto dal Professor Moriarty (Jared Harris). Holmes arriva così ad un club per gentiluomini, dove, insieme al fratello Mycroft Holmes, festeggia l'addio al celibato di Watson (Jude Law) e incontra Sim (Noomi Rapace), una zingara cartomante a cui salva la vita.

Ispirato in parte al racconto L'ultima avventura, Sherlock Holmes: Gioco di ombre si rivelò un altro successo al botteghino, incassando in giro per il mondo oltre 500 milioni di dollari. E infatti la Warner Bros. annunciò già alla fine del 2011 un terzo capitolo, ancora con protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law, che dovrebbe arrivare nelle sale verso la fine del 2021 ma di cui si sa ancora ben poco.