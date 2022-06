"Sherlock Holmes 3 con Robert Downey Jr. sarà realizzato", rivela il regista Dexter Fletcher

Nel 2019, è stato annunciato che il regista di Rocketman, Dexter Fletcher, avrebbe diretto Sherlock Holmes 3 con Jude Law e Robert Downey. Il film, che sarebbe dovuto uscire nel 2021, non è mai stato realizzato ma Fletcher si è appena pronunciato a proposito del futuro del franchise.

Prima concitata immagine di gruppo di Sherlock Holmes 2

"La pandemia ha fatto deragliare il terzo capitolo della saga purtroppo. In ogni caso il film verrà realizzato. Penso che debba essere realizzato", ha spiegato Fletcher. "Non so quale sia la sequenza temporale del progetto, sfortunatamente, ma credo che dovrebbe essere realizzato, è fantastico."

"Penso che tutte le persone giuste si trovino al posto giusto, al momento giusto. Penso che sia quello a renderlo così avvincente. È uno di quei crudeli colpi di scena del destino, in cui la pandemia ha colpito e ha disperso le persone in tutto il mondo. Ma so che i fan lo aspettano e sono sicuro che anche altre persone ne sono profondamente consapevoli", ha concluso il regista.

Jude Law e Robert Downey in una simpatica scena di Sherlock Holmes 2

Robert Downey Jr. ha recentemente girato Oppenheimer con Christopher Nolan, mentre il suo adorato Watson, Jude Law, interpreterà Enrico VIII nel film Firebrand. Forse i due riprenderanno i loro rispettivi ruoli di Sherlock Holmes e del dottor John Watson non appena saranno nuovamente disponibili.