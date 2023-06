Sherlock Holmes: Gioco di ombre stasera su Italia 1, cast, recensione e trama del film con Robert Downey Jr.

Stasera su Italia 1, in prima serata, va in onda Sherlock Holmes: Gioco di ombre: trama, recensione e cast del sequel con Robert Downey Jr. e Jude Law.

Stasera, 28 giugno, su Italia 1, alle 21:20, va in onda Sherlock Holmes: Gioco di ombre, sequel di Sherlock Holmes del 2009. Il film diretto da Guy Ritchie è stato scritto da Kieran e Michele Mulroney. La colonna sonora è stata composta da Hans Zimmer. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Robert Downey Jr., Jude Law e Noomi Rapace si consultano in Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Sherlock Holmes - Gioco di ombre: Trama

Quando il Principe d'Austria viene trovato morto, tutte le prove raccolte indicano come causa della morte il suicidio. Eppure Sherlock Holmes deduce che il Principe è stato vittima di un omicidio - omicidio che è soltanto il primo pezzo di un puzzle ben più grande e sinistro messo a punto dal Professor Moriarty.

Holmes arriva così ad un club per gentiluomini, dove, insieme al fratello Mycroft Holmes, festeggia l'addio al celibato di Watson e incontra Sim, una zingara cartomante a cui salva la vita.

Jude Law e Robert Downey in una scena di Sherlock Holmes: Gioco di ombre

Sherlock Holmes - Gioco di ombre: Curiosità

Sherlock Holmes: Gioco di ombre è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 16 Dicembre 2011 distribuito da Warner Bros. Le riprese del film si sono svolte in Francia, Inghilterra e Svizzera.

Sherlock Holmes: Gioco di ombre è ambientato alla fine del XIX secolo, negli anni in cui le lampade ad olio cominciavano ad essere sostituite dalla luce elettrica. Il direttore della fotografia Philippe Rousselot rivela che la presenza, sul set, di alcune di quelle primissime lampade gli è stata utile: "All'epoca si usavano enormi luci ad arco per illuminare le strade, che di fatto assomigliano molto alle luci che oggi usiamo per illuminare un set. In questo modo non dovevamo nascondere tutto il parco luci, pur restando allo stesso tempo storicamente accurati, e ciò si è mostrato davvero molto efficace nella costruzione delle scene".

Il film è ambientato tra Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera, ma le riprese sono state effettuate principalmente a Londra e dintorni: gli sfondi geografici e urbani di altre città europee sono stati poi aggiunti grazie alla tecnologia del green screen. In particolare, alcuni esterni parigini (tra cui quello della Paris Opera House) sono stati in realtà girati nel quartiere londinese di Greenwich.

L'attore Jared Harris doveva inizialmente interpretare il ruolo di Allenine nel film La talpa, ma ha dovuto rinunciare perché contemporaneamente erano previste le riprese di Sherlock Holmes: A Game of Shadows. Il ruolo è andato poi a Toby Jones.

Jude Law e Robert Downey Jr. cercano di ripararsi dal pericolo in una scena di Sherlock Holmes: Gioco di ombre

Sherlock Holmes - Gioco di ombre: Tralier e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Sherlock Holmes: Gioco di ombre

Jude Law in carrozza in una scena di Sherlock Holmes: Gioco di ombre

Sherlock Holmes: Gioco di ombre: Interpreti e personaggi