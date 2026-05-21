Sherlock Holmes 3 si farà? Robert Downey Jr.: "L'ultima parola spetta a mia moglie Susan"

Sono passati ormai quindici anni dall'uscita di Sherlock Holmes - Gioco di ombre, ma il terzo capitolo della saga con Robert Downey Jr. e Jude Law resta uno dei più grandi misteri irrisolti di Hollywood. Le voci su un possibile ritorno si rincorrono da oltre un decennio tra cambi di regia, sceneggiature riscritte e smentite. Ora, però, sappiamo chi ha in mano il destino del detective più famoso del cinema. E no, non è la Warner Bros.

Quindici anni di rinvii e incastri impossibili

Intervistato dall'Associated Press in merito a un possibile terzo film, l'attore premio Oscar è stato chiarissimo. "Non lo so. La gente continua a parlarne", ha ammesso sornione Downey Jr., prima di indicare con un cenno del capo sua moglie, Susan Downey. "La produttrice è lei, quindi sarà sua l'ultima parola". La risposta della consorte non si è fatta attendere, mantenendo il perfetto tono della serie: "Questo è il mistero più grande".

Jude Law e Robert Downey Jr. sul set

Il primo Sherlock Holmes, uscito nel 2009 per la regia di Guy Ritchie e prodotto proprio da Susan Downey, era stato un successo clamoroso da oltre 540 milioni di dollari nel mondo, replicato quasi al centesimo dal sequel del 2011. Da quel momento, la produzione ha provato in tutti i modi a rimettere insieme la squadra, scontrandosi però con una serie infinita di ostacoli logistici.

Nel 2016 la produzione aveva persino messo in piedi una "writers' room" di sceneggiatori per trovare l'idea giusta. Tre anni dopo, nel 2019, sembrava fatta: Dexter Fletcher (regista di Rocketman) era stato scelto per sostituire Guy Ritchie dietro la macchina da presa. Eppure, il progetto è rimasto fermo al palo, complici soprattutto gli impegni cinematografici di Downey Jr. e Jude Law.

Guy Ritchie ci crede ancora: "Voglio farlo, è assurdo che non sia successo"

La voglia di tornare a Baker Street, però, è rimasta intatta. Proprio pochi giorni fa, il 14 maggio, Guy Ritchie ha confessato a Collider di voler riprendere in mano il franchise, nonostante nel frattempo si sia dedicato alla produzione della serie prequel Young Sherlock per Prime Video.

Prima locandina di Sherlock Holmes

"Mi piacerebbe moltissimo", ha dichiarato il regista britannico. "Adoro Downey e ho amato alla follia girare quei due film. Credo sia onestamente solo una questione di incastrare le nostre agende. So che il pubblico lo vuole, ma la fame c'è anche da parte nostra. Vorremmo davvero che succedesse, solo che non so ancora come faremo. È assurdo che non sia ancora stato fatto".

La palla passa quindi ufficialmente a Susan Downey. Con i contratti da firmare e le agende delle star da allineare, la vera sfida della produttrice sarà battere sul tempo i network rivali. I fan di tutto il mondo, intanto, continuano ad aspettare.