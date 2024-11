Sherlock Holmes 3: Jude Law svela nuovi dettagli sul sequel: "c'è una nuova sceneggiatura"

Dopo 13 anni di attesa, Sherlock Holmes 3 sembra avvicinarsi alla realtà, grazie a un aggiornamento incoraggiante di Jude Law, che ha confermato l'esistenza di una "nuova sceneggiatura".

Sherlock Holmes 3: la speranza per il sequel

Durante un'intervista per promuovere il suo nuovo thriller The Order, l'attore britannico ha discusso del lungo processo creativo che ha ostacolato il progetto, ma ha espresso grande entusiasmo all'idea di tornare sul set al fianco di Robert Downey Jr. Dal debutto del primo Sherlock Holmes nel 2009 e il successo del sequel Gioco di ombre nel 2011, il terzo capitolo del franchise è rimasto in uno stato di limbo creativo. "C'è una grande volontà di farlo e di farlo bene," ha dichiarato Law, sottolineando la difficoltà di coordinare i dettagli logistici e finanziari, ma anche il forte desiderio di tutto il team di riportare in vita i personaggi amati dai fan.

Locandina di Sherlock Holmes

Secondo Law, la sceneggiatura ha subito numerose revisioni nel corso degli anni. Sebbene non abbia ancora letto la versione più recente, ha confermato che il progetto sta prendendo forma. Tuttavia, una domanda cruciale rimane: "Quanto costa? E possiamo farlo?" Con un budget di 90 milioni di dollari per il primo film e 125 milioni per il secondo, il costo di produzione del terzo capitolo, inclusi i compensi di Downey Jr. e Law, sarà un elemento chiave nella decisione finale.

Un altro ostacolo è il programma intensissimo di Robert Downey Jr.. L'attore, che tornerà nel Marvel Cinematic Universe come Victor Von Doom nei prossimi film Fantastic Four: First Steps, Avengers: Doomsday e Secret Wars, riuscirà a incastrare Sherlock Holmes 3 in questo fitto calendario?

Nonostante le difficoltà, Law spera di poter tornare a lavorare con Downey Jr., ricordando con affetto l'esperienza lavorativa con lui e la produttrice Susan Downey. "Lavorare con Robert è stato incredibile. Porta un'energia brillante e motivante sul set. Mi manca farne parte," ha detto l'attore.