She-Hulk: Tim Roth parla del futuro di Abominio all'interno dell'MCU

Tra le grandi sorprese di She-Hulk, serie per Disney+ incentrata sulla cugina di Bruce Banner, c'è stato anche il ritorno di Tim Roth nei panni di Abominio, cattivo dei fumetti interpretato per la prima volta nel film del 2008 l'Incredibile Hulk. Il personaggio aveva avuto anche un breve cameo in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, film del 2021.

Negli ultimi mesi si sono diffuse diverse voci riguardanti un suo possibile ritorno nell'MCU in Deadpool 3. Questa la risposta di Tim Roth: "Non ho assolutamente idea di quello che abbiano pianificato, ma mi piacerebbe molto apparire anche in Deadpool 3. Ne sarei molto felice" ha dichiarato ai microfoni di ScreenRant. "Mi sono divertito molto a girare le mie scene in She-Hulk e sono rimasto sorpreso quando mi hanno offerto di tornare nei panni di Abominio".

Tim Roth ha fatto ritorno nell'MCU nei panni di Abominio in un breve cameo all'interno di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ma l'attore non ne sembrava entusiasta, tanto da aver affermato in un'intervista per Entertainment Weekly di non aver nemmeno visto il film. Nonostante ciò, la breve apparizione gli ha fruttato un invito per ritornare nel ruolo in She-Hulk: Attorney at Law.