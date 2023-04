She-Hulk, Tatiana Maslany parla del futuro di Jennifer Walters nel MCU: "Il Multiverso è super divertente"

È già passato un po' dalla fine di She-Hulk: Attorney at Law, ed è lecito chiedersi quando, dove e come rivedremo la Jennifer Walters di Tatiana Maslany. E lecito è chiederlo anche alla diretta interessata, che spera vengano sfruttate le potenzialità del personaggio e del Multiverso.

L'attrice vincitrice di un Emmy nel 2016 per la sua performance in Orphan Black è stata fantastica anche nei panni della super avvocatessa del MCU, ma anche a diversi mesi di distanza dal termine della prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law, non siamo ancora sicuri di quando la rivedremo sugli schermi.

Così, ai microfoni di Gold Derby, come riporta anche CBM, l'attrice ha parlato delle sue speranze per il futuro del personaggio.

"Mi sembra sempre che il web sappia più di quanto ne sappia io" ha affermato ridendo Tatiana Maslany, rispondendo all'interrogativo che tutti ci stiamo ponendo "Ma mi piacerebbe davvero vedere cosa... Mi piacerebbe inserire un personaggio in un universo differente. Abbiamo avuto tanti attori nel nostro show, e i loro personaggi hanno assunto un tono così diverso dal solito. Prendere un personaggio e inserirli in uno scenario o addirittura un universo totalmente differente... È uno degli aspetti più divertenti del Marvel Universe, il fatto che siano così tanti mondi".

"C'è un Multiverso. Non so se ne siete al corrente, ma c'è un Multiverso. E mettere Jennifer in una situazione che è davvero improbabile, credo sarebbe super divertente" suggerisce dunque "La parte più interessante di She-Hulk, per me, è che è così fuori posto, e questo cosa può giocare a suo favore, ha del potenziale".

Al momento non si sa nulla su una potenziale seconda stagione della serie di She-Hulk, ma con i film corali Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars e il vociferato ritiro di tutti gli Avengers originali (sembrerebbe che Secret Wars possa servire proprio come addio definitivo a questi ultimi), le possibilità che Jennifer possa diventare l'Hulk principale del MCU potrebbero essere molto alte... Ma staremo a vedere.