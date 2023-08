She-Hulk, una seconda stagione è in via di sviluppo?

La serie Marvel targata Disney+ She-Hulk: Attorney at Law, potrebbe avere una seconda stagione e riprenderà lo sviluppo non appena gli scioperi della SAG-AFTRA termineranno.

Non abbiamo avuto notizie ufficiali su una seconda stagione di She-Hulk: Attorney at Law, ma secondo un nuovo rumor sembra che i Marvel Studios stiano attualmente sviluppando una seconda stagione della serie Disney+.

Una seconda stagione?

Finora l'unica serie live-action della Marvel che è stata confermata per una seconda stagione è Loki, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Secondo l'insider My Time To Shine Hello, anche per She-Hulk: Attorney at Law è prevista una seconda stagione e la serie riprenderà lo sviluppo non appena gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA saranno terminati.

La prima stagione di She-Hulk ha ricevuto recensioni complessivamente positive ma anche critiche da alcuni fan che non erano pienamente d'accordo con l'umorismo usato nella serie che ritenevano sciocca. Anche lo stuntman di Charlie Cox ha criticato la serie per l'eccessivo uso di CGI che l'ha resa quasi un cartone animato.

Da She-Hulk a Valchiria: viaggio all'interno del women empowerment dell'Universo Marvel

Un finale deludente

Molte critiche sono state rivolte al finale di stagione che a detta di molti, lascia un pò a desiderare. Anche la sceneggiatrice Jessica Gao ha ammesso che il team ha faticato a trovare un finale appropriato, durante un'intervista del 2022. "Abbiamo davvero, davvero faticato con il finale. Abbiamo iniziato a fare molte versioni che erano molto più simili a quelle di un film Marvel, e non ci è mai sembrato giusto concludere con un grande combattimento e far fuori il cattivo, perché poi si sarebbe pensato 'Oh, ora è uno show diverso'", aveva dichiarato Gao tempo fa.