Loki è la serie Marvel più vista su Disney+, confermato l'inizio della produzione della stagione 2

Durante la presentazione degli Upfront della Disney, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che Loki è stata la serie Marvel più vista su Disney+, confermando anche la data di inizio della produzione per la seconda stagione.

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una scena della serie

Come riportato da Deadline, Kevin Feige ha definito Loki una "svolta audace" che ha finito per ripagare l'azienda con un grande successo. Feige ha anche confermato le recenti voci che darebbero per imminente l'inizio delle riprese della seconda stagione, anticipando che la produzione inizierà tra poche settimane e confermando il ritorno del cast al completo della prima stagione a partire dal protagonista Tom Hiddleston.

Anche se non sappiamo molto dell'imminente seconda stagione di Loki, lo scrittore Michael Waldron, sceneggiatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha detto a Deadline all'inizio di questo mese che il team dietro la serie aveva trovato "un nuovo terreno emotivo da coprire".

La seconda stagione di Loki non dovrebbe andare in onda fino all'inizio del 2023. Al momento non si conoscono esattamente i temi toccati dai nuovi episodi, soprattutto dopo il finale caotico della prima stagione che ha lanciato Kang come uno dei più grandi villain dell'universo cinematografico Marvel. Ai fan non resta che attendere per saperne di più.