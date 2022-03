She-Hulk: primo sguardo alla trasformazione di Tatiana Maslany nel merchandise

A offrire il primo sguardo alla versione hulkizzata di Tatiana Maslany ci ha pensato il merchandise dedicato alla serie Marvel She-Hulk pubblicizzato su Amazon (e poi cancellato).

Le foto diffuse su Twitter mostrano vari contenitori per bevande decorati con l'artwork del personaggio dell'MCU interpretato da Tatiana Maslany, fornendosi un'idea precisa dell'aspetto del personaggio di Jennifer Walters e del costume che sfoggerà nella serie Disney+.

She-Hulk viene descritta come una serie in stile comedy ambientata nel mondo degli avvocati con episodi della durata di trenta minuti. A interpretare Jennifer Walters, ovvero She-Hulk, sarà l'attrice Tatiana Maslany, in passato già star sul piccolo schermo con Orphan Black. Jennifer Walters è un "avvocato specializzato in casi legali a orientamento sovrumano".

Al fianco di Maslany ritroveremo Mark Ruffalo, che diventerà ancora una volta The Hulk/Bruce Banner, mentre Tim Roth apparirà nei panni di Abomination e Jameela Jamil di Good Place è stata scelta per interpretare Titania, rivale di She-Hulk.

She-Hulk è diretta dalle produttrici esecutive Kat Coiro e Anu Valia, ed è prodotta anche da Jessica Gao, capo del team di sceneggiatori. La serie arriverà prossimamente su Disney+.