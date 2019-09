She-Hulk: Mark Ruffalo potrebbe comparire nella serie Disney+

Nuove anticipazioni darebbero per probabile l'apparizione di Mark Ruffalo nella serie Marvel She-Hulk, in preparazione per Disney+.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Da settimane si rincorrono i rumor che vorrebbero il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Hulk nella serie Disney+ She-Hulk.

Nel finale di Avengers: Endgame, Hulk ha un braccio danneggiato dall'aver indossato il Guanto dell'Infinito schioccando le dita per provare a contrastare Thanos. La ferita di Hulk potrebbe essere permanente, ma a quanto pare questo non impedirà al gigante verde di balzare dal grande al piccolo schermo.

She-Hulk: Rosario Dawson protagonista della serie Disney+?

Secondo i rumor Mark Ruffalo potrebbe rivestire il ruolo di mentore e sostengo per la supereroina protagonista della serie tv che sarà, infatti, sua cugina. Un po' come nel caso di Hawkeye con la serie omonima. Sarà comunque bello poter rivedere ancora una volta Mark Tuffalo nei panni dello scienziato Bruce Banner e del suo alter ego verde.

She-Hulk non dovrebbe approdare sulla piattaforma streaming Disney+ prima del 2021.