She-Hulk: Disney ha forse rivelato la data d'uscita della nuova serie Marvel?

Disney ha forse rivelato la data d'uscita della nuova serie Marvel? Sembra proprio che She-Hulk sia in arrivo per la fine dell'estate secondo quanto recentemente riportato da Streamr.

La data di uscita di She-Hulk potrebbe essere stata rivelata accidentalmente dalla Disney: secondo quanto riportato da Streamr, alcuni utenti avrebbero notato un nuovo elenco sul sito del Regno Unito della multinazionale in cui si afferma che la serie debutterà su Disney+ il 17 agosto.

She-Hulk: una scena della serie

Parlando con ET Canada, Tim Roth ha elogiato Tatiana Maslany, la protagonista della serie: "È fantastica. In realtà è sbalorditivo. La sua capacità di assorbire tutto e poi andare in scena è stata piuttosto notevole. E è molto divertente, uno dei segni di un buon attore è il tocco comico e lei ce l'ha".

"Maslany e Ruffalo insieme erano molto divertenti e riuscivano sempre a improvvisare", ha aggiunto Roth. "Alcuni dei registi con cui abbiamo lavorato erano pronti per l'improvvisazione, ed era divertente, l'idea di improvvisare con quei personaggi in quella situazione... era insolito, per non dire altro".

She-Hulk avrà come protagonista la Maslany nei panni di Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner, e includerà nel cast anche Mark Ruffalo, che riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nei panni dell Abominio: il villain comparso nel MCU nel film del 2008 intitolato L'incredibile Hulk.