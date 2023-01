She-Hulk, il disegnatore: "Nei fumetti le ho fatto fare di peggio del twerking"

L'uscita di She-Hulk: Attorney at Law ha attirato sulla serie Disney+ un gran numero di spettatori che però si è diviso sulla sua qualità. Anche se la maggior parte dei fan ha ritrovato lo spirito dei fumetti originali nella trasposizione televisiva, per una fetta di pubblico il tono leggero generale ha stonato, specialmente se confrontato con gli altri prodotti usciti fino ad oggi. Il disegnatore e scrittore Dan Slott ha difeso la serie a spada tratta.

"Le persone sostengono che la scena del twerking in #SheHulk non sarebbe mai avvenuta nei fumetti... Byrne aveva realizzato una She-Hulk che saltava la corda in bikini. Io le ho fatto fare karaoke, ballare e festeggiare così alla grande che stava causando danni strutturali alla Avengers Mansion", si legge nel tweet di Scott, disegnatore di She-Hulk. Il suo post fa riferimento, nello specifico, alle lamentele mosse contro la scena in cui vediamo la protagonista fare twerking.

Secondo lo scrittore quel mood si lega perfettamente ai fumetti eShe-Hulk: Attorney at Law si è dimostrata una trasposizione fedele alle sue origini cartacee per il creativo Marvel.

Vi ricordiamo che She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+ dal 18 agosto.