She-Hulk, Charlie Cox sul futuro dei personaggi: "Non mi piace speculare, ma mi sono divertito"

She Hulk: Attorney at Law ha visto il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil al fianco della Jennifer Walters di Tatiana Maslany... Ma che futuro c'è per questi personaggi nel MCU?

L'attore interprete di Matt Murdock a.k.a. Daredevil Charlie Cox ha parlato con i microfoni di Variety del suo ruolo negli ultimi episodi della serie Marvel di Disney+ con protagonista Tatiana Maslany She-Hulk: Attorney at Law, e nel farlo ha spiegato perché non vuole sbilanciarsi troppo su ciò che potrebbe accadere in futuro, specialmente in merito al rapporto tra i due eroi.

She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany: "Sarà davvero divertente vedere Charlie Cox nello show"

"Non mi piace speculare" ha premesso Cox "Ho imparato nel corso degli anni che quando mostri entusiasmo in un'intervista riguardo ciò che potrebbe accadere, poi finisce ovunque per il web. Le persone ne parlano, e se si tratta di una buona idea, di un'ipotesi che piace, finisci con il rovinare tutto per i fan"

Ma qualcosina ha voluto comunque dirla... "L'unica cosa che dirò, dunque, è che mi sono divertito tantissimo a lavorare con Tatiana. È un'attrice straordinaria, e la chimica tra i personaggi era davvero forte. C'è decisamente spazio per altro divertimento qui, quindi non ti saprei dire se sarà qualcosa che continueremo ad esplorare o se le nostre strade finiranno con l'incontrarsi nuovamente. Non lo so, ma di certo sarei a favore, se accadesse".

E voi, che ne pensate? Vi è piaciuto vedere sullo stesso schermo Daredevil e She-Hulk?