She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany: "Sarà davvero divertente vedere Charlie Cox nello show"

She-Hulk: Attorney at Law sta per arrivare su Disney+, e nella nuova serie che vede protagonista Tatiana Maslany ritroveremo anche il Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox, e stando a quanto anticipato dall'attrice, ci sarà da divertirsi.

Durante il panel dei TCA, come riporta anche Deadline, l'interprete di Jennifer Walters, accompagnata dalla creatrice della serie di Disney+ Jessica Gao e dalla regista Kat Coiro ha voluto darci un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta, senza davvero spoilerare nulla.

"Credo che voi sappiate benissimo che non ci è permesso dirvi nulla di ciò" ha infatti risposto Tatiana Maslany a chi le chiedeva se farà da rampa di lancio per Daredevil: Born Again, la nuova serie tv sul Diavolo di Hell's Kitchen annunciata per la piattaforma streaming "Marvel ha delle guardie di sicurezza appostate fuori dalla porta di ognuno di noi!" ha continuato l'attrice scherzando.

"Charlie è fantastico, e ha fatto un grandissimo lavoro" ha però aggiunto subito dopo "Sapete, il tono del nostro show è così diverso, e vedere il suo personaggio in questo contesto [in She-Hulk] è davvero divertente".

E a quanto pare Coiro e Gao concordano, perché elogiano prontamente l'operato dei dei due attori, e in particolare la chimica che si è venuta a creare tra di loro: "Guardare Matt Murdoch/Daredevil e Jennifer Walters/She-Hulk confrontarsi faccia a faccia e mettere alla prova l'uno l'arguzia dell'altro credo che sarà uno degli aspetti [della serie] che il pubblico amerà [di più]" spiega Coiro, e Gao aggiunge "Sembra esserci davvero un'atmosfera tipica di uno dei vecchi film di Howard Hawks".

She-Hulk: Attornet at Law debutterà giovedì 18 agosto su Disney+.