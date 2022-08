She-Hulk: Attorney at Law, Jessica Gao: "Non abbiamo potuto usare i personaggi dello Spider-Verse"

In She-Hulk: Attorney at Law purtroppo non avremo modo di vedere alcuni personaggi, e tra questi è incluso anche Spider-Man (o chiunque dallo Spider-Verse).

Se speravate che in She-Hulk: Attorney at Law potesse comparire anche Spider-Man, probabilmente rimarrete delusi, perché l'head writer dello show Jessica Gao ha rivelato che non è stato concesso loro il permesso di utilizzare alcun personaggio dallo Spider-Verse.

Le avventure di Peter Parker sono ancora sotto il controllo di Sony, a differenza dei personaggi in passato in mano di 20th Century Fox, rendendo la situazione complicata.

In una recente intervista con The Direct, Jessica Gao avrebbe infatti confessato di aver provato a inserire quanti più personaggi dai fumetti possibile nella serie Marvel di Disney+, ma non tutti hanno ricevuto approvazione da parte dei piani alti.

"C'erano un sacco di personaggi dei fumetti che volevamo utilizzare" ha spiegato. Jessica ha aggiunto: "Ci sarebbe piaciuto portare tanti personaggi dei fumetti sullo schermo e inserirli in situazioni divertenti e pensare a delle ragioni buffe per cui potevano ritrovarsi in guai legali".

"Ma c'erano davvero tanti personaggi che non potevamo utilizzare o per questioni di diritti, oppure in alcuni casi perché Marvel... Beh, tutto ciò che ci hanno potuto dire era che avevano in mente altri piani per loro. Ed è davvero tutto ciò che ci hanno detto. Noi le abbiamo provate tutte per farci dare qualche informazione in più al riguardo, ma ovviamente non ci hanno detto nulla" ha poi continuato.

E, ovviamente, il veto più "pesante" è stato quello sull'Uomo Ragno e chiunque a lui collegato... "Però vi dirò questo, il personaggio del MCU che ci è davvero dispiaciuto non poter usare è stato Spider-Man. Lui e tutti i personaggi dello Spider-Verse. Perché avevamo così tanti fan di Spider-Man nella writer's room".

Se non altro, vedremo sicuramente il Daredevil di Charlie Cox, l'Abominio di Tim Roth, l'Hulk di Mark Ruffalo, e chissà chi altro farà la sua apparizione nella serie... Voi cosa ne pensate?

She-Hulk: Attorney at Law arriverà il 18 agosto su Disney+.