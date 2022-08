She-Hulk: Attorney at Law, Mark Ruffalo contento di non aver fatto spoiler finora: "Ce l'ho fatta!"

L'interprete di Hulk Mark Ruffalo si sente davvero realizzato nel non aver spoilerato nulla su She-Hulk: Attorney at Law prima della premiere della serie.

She-Hulk: Attorney at Law ha finalmente iniziato la sua avventura su Disney+, e Mark Ruffalo non potrebbe esserne più felice, perché è riuscito ad arrivarci senza aver fatto grandi spoiler.

Tira un sospiro di sollievo, Mark Ruffalo, uno degli spoileratori seriali del MCU (assieme a Tom Holland), perché l'ora X è arrivata e da parte sua non ci sono state grosse anticipazioni su ciò che avremmo visto in tv.

"Phew, ce l'ho fatta ad arrivare alla premiere della serie senza spoilerare nulla di grosso. Adesso però andatevi a vedere #SheHulk prima che qualcuno mi tenti e riesca a farmi rivelare accidentalmente cose" scrive l'attore su Twitter, come riporta anche Comicbook.

E prontamente, arrivano, udendo il richiamo, i tentatori... Come il profilo ufficiale di IMDb.

"Vuota il sacco!" scrivono nei commenti, e Ruffalo risponde "Chi, io? Mai...".

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è ora disponibile per la visione su Disney+, e sta già facendo ampiamente parlare di sé, con molti che hanno apprezzato il tono dello show, e in particolare certi riferimenti a Captain America...