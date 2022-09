She-Hulk: Attorney at Law: il QR code del quinto episodio conduce a un volto noto e temuto

Il QR Code presente nel quinto episodio di She-Hulk: Attorney at Law è stato trovato e scannerizzato. Una delle dinamiche più interessanti di She-Hulk è connessa al suo rapporto con il grande pubblico. La serie, fra le altre cose, ha ampliato il concetto di easter egg, inserendo questi QR code nei vari episodi, con l'obiettivo di farli scansione agli spettatori. Ognuno porta i lettori a un fumetto gratuito su Marvel Unlimited. Nel quinto episodio di She-Hulk: Attorney at Law il codice in questione è nascosto nella scena in cui Nikki Ramos e Augustus Pugliese stanno entrando nel negozio di bubble tea.

Una volta scannerizzato questo condurrà a She-Hulk #10 del 2005, rivisitazione di Dan Slott e Paul Pelletier della storia delle origini di Mary MacPherran (Titania) e della sua rivalità con Jennifer Walters.

Da She-Hulk a Valchiria: viaggio all'interno del women empowerment dell'Universo Marvel

Per chi non lo sapesse il personaggio di Titania venne creato da Jim Shooter e Mike Zeck, debuttando per la prima volta in Secret Wars #3 del 1984, per poi diventare una delle rivali più temibili della nostra protagonista.

Vi ricordiamo She-Hulk: Attorney at Law è attualmente presente sul catalogo Disney Plus, con una nuova puntata ogni giovedì.