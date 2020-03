She-Hulk: Alison Brie nei panni della cugina di Bruce Banner? La reazione dell'attrice

Nelle ultime settimane si sono rincorse numerosi voci su Alison Brie come possibile protagonista della serie tv She-Hulk e Bosslogic ha pubblicato una fan art in cui è possibile vedere l'attrice di GLOW nei panni dell'eroina Marvel. Da quanto sappiamo la produzione di Hulk al femminile per la piattaforma Disney + è in pieno fermento ed è in cerca della protagonista.

I rumors su Alison Brie si sono fatti molto insistenti, ma lei ha negato di aver avuto colloqui in merito con la Disney, e anche se siano avvenuti magari ancora non potrebbe dirlo, ma ha ammesso di trovare molto interessante il ruolo, aggiungendo che sarebbe lusingata nel caso venisse scelta.

La produzione della serie Disney+ She-Hulk partirà in estate e quindi è probabile che il nome di chi interpreterà la cugina di Bruce Banner possa essere solo questione di giorni. L'uscita non è stata però ancora definita anche perché la tabella di marcia è piuttosto lunga, si parla di primo ciak ad agosto e chiusura a marzo 2021 con possibile uscita per l'autunno inoltrato.

Creata da Stan Lee e John Buscema, She-Hulk è l'alter ego di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, e ha fatto il suo debutto nel 1980. Ragazza normale, assume i super poteri del cugino dopo che lui le fornisce una trasfusione di sangue per salvarla da una ferita causata da uno sparo di una pistola. In quasi quarant'anni di vita è entrata a far parte degli Avengers e ha addirittura rimpiazzato per un periodo Ben Grimm ne I Fantastici Quattro.