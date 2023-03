Shazam, Zachary Levi non ha visto Black Adam: "Ho altre cose da fare nella vita"

L''attore ha ammesso di non aver ancora avuto il tempo di guardare Black Adam e di essere troppo pieno di impegni al momento per farlo.

Nel corso di una intervista concessa a ET Canada, Zachary Levi ha rivelato di non aver ancora visto Black Adam, film della vecchia DC come il suo Shazam! Furia degli dei e sembra che l'attore non abbia intenzione di recuperarlo in tempi brevi.

"Non ho visto Black Adam - ha risposto Levi, e quando la giornalista gli chiede se ha intenzione di recuperarlo, l'attore ha dichiarato: "Prima o poi, ma per il momento la mia vita è piena di cose fare".

Insomma, questa clip anche se può sembrare innocua ribadisce lo status della vecchia DC, con progetti che si sono pestati i piedi a vicenda, come successo appunto al veto posto da Dwayne Johnson sulla partecipazione di Shazam nella sua pellicola e viceversa.

Shazam! Furia degli dei uscirà in digitale prima del previsto a causa del flop?

Il regista David F. Sandberg ha dichiarato che Shazam! Furia degli dei è finito per essere diverso da come era stato pensato. A quanto pare, i piani originali prevedevano l'inclusione di altri personaggi che sarebbero dovuti comparire a metà film. Ma all'epoca aveva scherzato sul fatto che avrebbe potuto trovarsi in qualche "guaio" se si fosse lasciato sfuggire chi avrebbe incluso.