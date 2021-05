Shazam!: stasera su Italia 1 in prima visione il film con Zachary Levi

Stasera su Italia 1 alle 21:20, in prima visione in chiaro, va in onda Shazam!, il film diretto da David F. Sandberg nel 2019, con Zachary Levi nei panni del supereroe protagonista.

Shazam!: una scena con Zachary Levi e Mark Strong

Billy Batson (Asher Angel) è un ragazzino capace di tramutarsi in un supereroe adulto (Zachary Levi) la cui forza è paragonabile a quella di Superman. Come? Pronunciando la parola "Shazam!", acronimo di Salomone, Hercules, Atlante, Zeus, Achille e Mercurio. Billy è così capace di ottenere la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Billy però dovrà presto mettere da parte il divertimento che deriva dai suoi nuovi superpoteri per affrontare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Settimo film del DC Extended Universe, Shazam! ha ottenuto un enorme successo al botteghino, con oltre 350 milioni di dollari guadagnati in tuto il mondo. A pochi giorni dall'uscita è stata annunciata la produzione del sequel, che arriverà in sala nel 2023.