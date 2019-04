Shazam!: ecco la scena del Dottor Sivana completamente modificata nei reshoots

I reshoots di Shazam! hanno cambiato completamente una scena chiave del Dr. Sivana, interpretato nel film DC da Mark Strong.

L'ultimo capitolo del DCEU arrivato nelle sale di tutto il mondo è, a tutti gli effetti, una storia sul trovare la propria famiglia. Questo è evidente per Billy Batson (Asher Angel), che sta cercando una nuova stabilità dopo aver perso la madre biologica in un luna park. Lo stesso non si può dire per il Dottor Sivana (Mark Strong), il villain di Shazam!, che è portato all'odio proprio a causa della sua famiglia. Una volta ottenuti i poteri nel film, c'è una sorta di riunione famigliare che termina in uno spargimento di sangue grazie ai Sette Peccati.

Shazam!: una scena con Mark Strong

Durante un'intervista con Cinema Blend, la montatrice Michel Aller ha rivelato che in verità questa sequenza è completamente diversa da quella originale ed è stata realizzata nei reshoots. Originariamente, Sivana avrebbe dovuto incontrare la sua famiglia durante una cena di Natale.

"La scena è stata aggiunta in seguito. All'inizio il modo in cui Sivana affrontava la sua famiglia era completamente diverso. Succedeva tutto durante una festa di Natale a casa sua. L'idea di confrontarsi con la sua famiglia è stata poi rielaborata."

Aller non ha rivelato i motivi di questa scelta, ma ha anche rivelato che c'è la reale possibilità di vedere questa scena nei contenuti speciali della versione home video di Shazam!. Il film racconta le avventure di Billy Batson (Asher Angel) e del suo magico alter-ego Shazam (Zachary Levi). Nel cast anche Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews e Marta Milans nella parte dei membri della famiglia a cui viene dato in affidamento il giovane protagonista. Alla regia del progetto, prodotto per New Lince Cinema, c'è David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Henry Gayden e Darren Lemke.