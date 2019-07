Shazam!: il regista svela l'errore di cui nessuno si è accorto

Il regista di Shazam! ha svelato l'errore di cui nessuno si è accorto. Non è semplice fare un film come il cinecomic di successo senza inserire qualche piccola sbavatura, come ha ammesso anche il suo autore. Fortuna che nessuno abbia notato un certo errore.

Shazam!, esplicito omaggio ala cultura dei supereroi del fumetti, è ricco di Easter Eggs, soprattutto in omaggio all'universo di DC di cui fa parte. Ovviamente il film contiene numerosi effetti speciali e ha un supervillain che spara fulmini, il che ha richiesto un notevole impegno in fase di post-produzione dando vita a un divertente errore che nessuno (finora) aveva notato.

Meno "segreto" di certi colleghi, David F. Sandberg ha condiviso alcune scene tagliate di Shazam!, in particolare una sequenza che anticipa l'arrivo di Black Adam, ma ha anche svelato l'esistenza di un incredibile errore nel film. Il regista ha descritto infatti l'enorme quantità di tempo spesa a cancellare la troupe degli effetti speciali dietro Zachary Levi in post produzione... per poi dimenticarsi una mezza dozzina di membri della crew che si trovavano poco più in là.

Quando i tecnici si sono accorti dell'errore, ormai era troppo tardi per cancellare i membri della crew visibili nella scena, e così per tamponare la falla sono stati aggiunti in post produzione un carrello e dei sacchetti della spesa, come racconta il regista in un video pubblicato su YouTube.

Dopo il successo di critica e pubblico, Shazam! potrebbe presto avere un sequel. Qui trovate la nostra recensione di Shazam!.