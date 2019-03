Shazam!: Henry Cavill in versione Superman e Zachary Levi insieme in una nuova foto

Una nuova foto celebra l'incontro tra Henry Cavill, alias Superman, e la star di Shazam!, Zachary Levi. In realtà pare che l'incontro non avverrà, almeno nel film. Nonostante i rumor su Shazam! circolati tempo fa, il film non dovrebbe contenere un cameo di Superman, ma per ovviare alla mancanza jscomicart ha creato un fotomontaggio che mostra l'incontro tra Henry Cavill in versione Superman e Zachary Levi nei panni di Shazam.

Shazam!, nuova avventura DC, sarà un film per famiglie, leggero nel tono e divertente, ben diverso da quanto visto finora. Questa atmosfera gioiosa e irriverente permetterà a Shazam! di contenere riferimenti all'universo DC e strizzate d'occhio agli altri eroi.

Shazam! racconterà le avventure di Billy Batson (Asher Angel) e del suo magico alter-ego Shazam (Zachary Levi]). Nel film assisteremo alle origini del super eroe e lo vedremo alle prese con il villain Doctor Sivana (Mark Strong).

L'uscita di Shazam! nei cinema italiani è fissata per il 3 aprile.

