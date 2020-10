Shazam! Fury of the Gods introdurrà tre nuove villain

Un trio di villain nuovo di zecca in arrivo in Shazam! Fury of the Gods, sequel del fortunato hit DC Shazam! la cui uscita è slittata al 2023.

Il primo Shazam!, diretto da David F. Sandberg racconta le vicende del giovane orfano Billy Batson (Asher Angel) che, dopo aver scoperto l'esistenza di alcuni oggetti appartenuti a un mago, acquisisce l'abilità di trasformarsi nel supereroe adulto Shazam (Zachary Levi). Dopo aver imparato a gestire i nuovi poteri, Billy si troverà a combattere il perfido Dottor Thaddeus Sivana (Mark Strong) e i Sette Peccati Mortali.

Shazam! si è rivelato un successo di pubblico e critica tale che Warner Bros. ha subito messo in cantiere il sequel, la cui uscita è adesso slittata al 2 giugno 2023 per via dell'emergenza sanitaria.

Finora non sono state diffusi anticipazioni sul plot del sequel, ma adesso, secondo il blog The Illuminerdi, la casting list di Shazam 2 prevedrebbe la presenza di "tre misteriose sorelle" che potrebbero interpretare le nuove villain del sequel. Per adesso di queste tre sorelle sappiamo l'età, la più giovane dovrebbe avere 17 anni, mentre le due più anziane avrebbero 40 e 60 anni.

Nel corso della sua apparizione al DC FanDome a settembre, il regista David F. Sandberg ha confermato la presenza di alcuni villain inattesi in Shazam! Fury of the Gods spiegando: "Non posso dirvi niente sui villain, ma molti di voi resteranno sorpresi." Illuminerdi suggerisce che le villain inattese potrebbe essere le Tre Facce del Male, drago a tre teste presente nei fumetti che è attualmente imprigionato nella Roccia dell'Eternità. Le Tre Facce del Male, ovvero Terrore, Peccato e Malvagità, potrebbero essere reinventate in chiave giocosa grazie all'ironia di Sandberg, ma la conferma l'avremo più avanti.