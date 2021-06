Shazam! Fury of the Gods, ci sarà una scena dopo i titoli di coda? La risposta del regista

Ci sarà una scena dopo i titoli di coda in Shazam! Fury of the Gods? Ecco la risposta del regista della pellicola DC, David f. Sandberg.

Sono attualmente in corso le riprese di Shazam! Fury of the Gods, l'atteso sequel del sorprendente cinecomic del 2019 con protagonista Zachary Levi, e i fan sono curiosi di sapere se avranno occasione di vedere anche questa volta una scena post-credit come già successo nel primo film. E chi meglio del regista della pellicola per rispondere a questa domanda?

Shazam! - Zachary Levi in una foto del film

In un recente Q&A su Instagram, David F. Sandberg ha deciso di rispondere alle domande dei fan svedesi che lo seguono sui social, e tra i questi che gli sono stati posti - incluso quello già più volte rivoltogli sulla presenza di Black Adam nel film, a cui Sandberg ha risposto ancora con un secco "No, lui ha il suo film" -, ve ne è stato uno sulla possibile presenza di una scena dopo i titoli di coda, cosa già accaduta dopotutto nel primo film.

"Ci sono dei piani al riguardo, ma il film non è completo. Vedremo come andrà" è stata la risposta del regista, come si legge sul sito Comicbook.

Stando a quanto dichiarato non una recente intervista da Mark Strong, il Dr. Sivana - che proprio nella scena post-credit di Shazam! avevamo lasciato in procinto di iniziare un'interessante conversazione con il villain Mr. Mind - non farà parte del secondo capitolo della storia di Billy Batson... Ma chissà che non possa fare una comparsata in un'eventuale scena dopo i titoli di coda.

Per il momento, da quanto trapelato finora sulla trama di Shazam! Fury of the Gods, sembra che Sahazam! e gli altri dovranno vedersela contro il trio di antagonisti interpretati da Helen Mirren, Lucy Liu e una terza attrice di cui non è ancora stata confermata l'dentità.

Ma cosa accadrà di preciso lo scopriremo solo con l'arrivo del film nelle sale nel 2023.