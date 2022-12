Shazam! Furia degli Dei: quante sono le scene post-credits? [RUMOR]

Un nuovo rumor su Shazam! Furia degli Dei avrebbe anticipato il numero esatto di scene dopo i titoli di coda presenti nel sequel interpretato da Zachary Levi. Secondo quanto anticipato, le scene in questione sarebbero due.

Su Twitter, al regista David F. Sandberg è stato chiesto in un post se Shazam! Furia degli Dei contiene scene post-credit. Sebbene Sandberg non abbia risposto, l'account Twitter e leaker @bigscreenleaks lo ha fatto per lui commentando: "Mi è stato detto che ci sono due scene dopo i titoli di coda. David, sentiti libero di correggermi se sbaglio". Sebbene Sandberg non abbia corretto il post al momento della scrittura, se confermato, con due sene Shazam! Furia degli Dei seguirebbe le orme del primo Shazam!.

Shazam! Furia degli Dei verrà preceduto da un fumetto

Prima dell'uscita di Shazam! Furia degli Dei, in arrivo nei cinema italiani il 16 marzo 2023, DC Comics distriibuirà uno speciale fumetto legato alla storia del fiilm. Shazam! Fury of the Gods Special: Shazamily Matters #1 è uno one-shot antologico di grandi dimensioni che include contributi letterari delle star del film come Zachary Levi, Grace Caroline Currey, Ross Butler e altri. Con 96 pagine di contenuti, il numero sarà in vendita negli USA il 28 febbraio 2023.