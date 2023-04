Shazam! Furia degli dei: il regista svela un divertente "errore" che nessuno ha notato

Shazam! Furia degli dei contiene un errore che il regista David F. Sandberg ha rivelato online.

Il filmmaker, interagendo online con i fan, ha condiviso un dettaglio che non molti spettatori potrebbero aver notato durante la visione del sequel con star Zachary Levi.

David F. Sandberg ha infatti raccontato, condividendo un video tratto da Shazam! Furia degli Dei: "Fatto divertente: quello non è Jack che corre verso la telecamera".

Il regista ha aggiunto: "Jack era ancora minorenne e poteva lavorare un numero limitato di ore. Sembrava un po' rischioso avere una controfigura che corre verso la telecamera, ma la scena è piuttosto scura".

In Shazam! Furia degli Dei, sequel del primo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da Zachary Levi, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

Il film è interpretato da Asher Angel e Zachary Levi nel ruolo di Billy Batson e nella sua versione Shazam!, Grace Fulton nei panni di Mary Bromfield, Adam Brody nei panni del supereroe Freddy, Faithe Herman nei panni di Darla Dudley, Meagan Good nei panni del supereroe Darla, Ian Chen nei panni di Eugene Choi, Ross Butler nei panni del supereroe Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro Pena, D.J. Cotrona è il supereroe Pedro, Marta Milans è Rosa Vasquez e Cooper Andrews inteerpreta Victor Vasquez. I nuovi membri del cast includono anche Rachel Zegler, Helen Mirren in quello di Espera e Lucy Liu come Kalypso.