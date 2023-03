Shazam! Furia degli Dei, il regista porta i fan sul set con un video unico e a 360 gradi

Shazam! Furia degli Dei è arrivato nelle sale cinematografiche lo scorso fine settimana e, dopo le numerose recensioni che hanno diviso pubblico e critica, il regista David F. Sandberg ha deciso di condividere con i fan una serie di clip girate dietro le quinte offrendo uno sguardo unico a 360 gradi.

Un video a 360° che accompagna i fan di Shazam! Furia degli Dei sul set del film è stato pubblicato dal regista David F. Sandberg attraverso il suo profilo Twitter.

"Ho girato alcune clip a 360° sul set di #ShazamFuryOfTheGods", si legge nel tweet del regista, che ha poi aggiunto: "E' piuttosto interessante quando guardando nell'app di YouTube sul tuo telefono o sul tablet puoi guardare in qualsiasi direzione".

Tanti i fan che hanno successivamente ringraziato il regista per aver condiviso il video. "Grazie per averlo pubblicato e condiviso con noi", scrive un utente. Un altro mostra invece il suo apprezzamento per la pellicola nonostante alcune recensioni: "Ho adorato Shazam 2 e mi dispiace che tu abbia a che fare con così tante stupidaggini. Tu e il cast non ve lo meritate. Non vedo l'ora di rivederti nel regno dell'orrore".

E ancora: "So che scena è questa! Niente spoiler ma... Si! E' fantastico! Se mai dovessi realizzare un film sul Metaverso, con questo potrebbe essere fantastico e un film dell'orrore a 360°? Oh! Sarebbe epico".

Shazam! Furia degli Dei, Rachel Zegler in disaccordo con le recensioni negative: "Il nostro è un buon film"

La clip pubblicata dal regista ha portato i fan sul set dando loro uno sguardo completo. Cosa ne pensate del video? E soprattutto, vi è piaciuto il film o avreste voluto qualcosa di diverso?